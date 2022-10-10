Поезд в Новоалтайске насмерть сбил 30-летнего мужчину

Мужчина погиб в результате происшествия на железной дороге в Алтайском крае. Об этом рассказали в региональном линейном управлении МВД России.

Сообщение об инциденте поступило диспетчерам в воскресенье. 30-летний мужчина переходил через железнодорожные пути с велосипедом на перегоне Боровиха — Алтайская.

Машинист поезда увидел человека и подал предупреждающий сигнал, но тот не среагировал. Избежать столкновения не удалось.

От полученных травм пострадавший скончался.

«Собранные транспортными полицейскими материалы направлены в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России для проведения дальнейшей процессуальной проверки», — сказано в сообщении.