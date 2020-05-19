Погиб 30-летний актер из фильма "Сумерки"

Американский актер Грегори Бойс умер в возрасте 30 лет, сообщает телеканал Enews. По информации издания, артиста и его 27-летнюю девушку нашли мертвыми в квартире молодого человека.

Примечательно, что датой смерти считается 13 мая, в то время как известно о ней стало только накануне. При этом причину смерти не называют до сих пор.

Звездным часом Бойса стал блокбастер "Сумерки" 2008 года, где актер исполнил второстепенную роль. Спустя 10 лет он попал в актерский состав короткометражного фильма "Апокалипсис". Иных широко известных во всем мире работ в его фильмографии нет.