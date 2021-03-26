Погиб экс-участник группы "Звуки Му" Александр Липницкий

Бывший участник рок-группы "Звуки Му" и журналист Александр Липницкий погиб в Подмосковье в возрасте 68 лет в четверг, 25 марта. О смерти музыканта сообщил его сын Владимир, пишет РБК.

По его словам, мужчина утонул в реке, когда пересекал водоём на лыжах по льду. Когда состоятся похороны отца, Владимир Липницкий не уточнил.

Александр Липницкий родился 8 июля 1952 года в Москве. Известен как сооснователь и бас-гитарист группы "Звуки Му", в которой он выступал с 1983-го по 1990 год. После он был участником коллективов "Гроздья виноградовы" и "Отзвуки Му", а также являлся автором многих фильмов и передач о русском роке.