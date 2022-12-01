Погибла семья. Подробности ночного пожара в частном доме в Барнауле

В Барнауле возбудили уголовное дело по факту гибели при пожаре трёх человек, сообщает прокуратура Алтайского края.

Напомним, в 04:25 ночи 1 декабря произошло возгорание в частном доме № 106а по улице Анатолия. В ходе тушения обнаружены тела двух взрослых и ребёнка.

«Установлены личности погибших: женщина и мужчина 1974 года рождения, а также их дочь 2008 года рождения», — рассказали в ведомстве.

Как уточнили в региональном МЧС, сообщение о пожаре пришло диспетчеру от очевидца.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело потолочное перекрытие двухэтажного жилого дома. Пожар ликвидирован на площади около 25 кв. м. Причина случившегося устанавливается. На месте работали более 20 человек личного состава и семь единиц техники», — отметили в министерстве.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты, которым предстоит выяснить обстоятельства произошедшего, а также установить причины пожара.

По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа проверку также проводит прокуратура Центрального района Барнаула.

Фото: t.me/mchs_altkray / t.me/barnaul_org