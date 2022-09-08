Погибшие на Ключевской Сопке туристы не заключали договоров с турфирмой

У погибших при восхождении на вулкан Ключевская Сопка не было договоров с новосибирской турфирмой «Экстрим тайм», сообщает СУ СКР по Камчатскому краю.

Напомним, 3 сентября несколько туристов сорвались во время восхождения на вулкан на высоте более 4,1 тысячи метров. Изначально сообщалось о пяти погибших, но вскоре их количество увеличилось до девяти. Всего в группе было 12 человек. Накануне стало известно, что директора «Экстрим тайм» в рамках расследования уголовного дела взяли под стражу. Именно эта фирма, как отмечалось, организовала поход. Сейчас правоохранители решают вопрос о том, чтобы бизнесмена конвоировали в Камчатский край для дальнейшего разбирательства.

«Следователями СК России в ходе изучения документации ООО „Экстрим Тайм“ достоверно установлено отсутствие договоров с участниками туристической группы об оказании услуг. Кроме того, с официального сайта агентства удалена вся информация о туристическом продукте по восхождению на вулкан Ключевская Сопка в Камчатском крае, а впоследствии и сам сайт был заблокирован», — говорится в сообщении.

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Отмечается также, что следователи допросили выживших, а тела погибших уже доставили в населённый пункт. Назначены судебно-медицинские экспертизы.