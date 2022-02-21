Пограничники уничтожили украинских диверсантов, проникших на территорию России

Российские военные и пограничники предотвратили нарушение государственной границы группой диверсантов с территории Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.



«Подразделение Южного военного округа совместно с пограничным нарядом ФСБ России предотвратило нарушение государственной границы России диверсионно-разведывательной группы с территории Украины», — сообщили в Минобороны.

Отмечается, что во время перестрелки на территорию России зашли две боевые машины пехоты ВСУ для эвакуации диверсантов. Обе БМП удалось подбить. Пятеро членов группы уничтожены, среди российских военных пострадавших нет.