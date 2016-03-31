Покушение на депутата Верховной Рады произошло в Киеве

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Неизвестные в Киеве бросили гранату в машину народного депутата Украины Владимира Парасюка, об этом написал в своем профиле на Facebook член фракции "Батькивщина" Игорь Луценко.

"В машину Парасюка кто-то бросил гранату… Судя по тому, что здесь вижу, – покушение на убийство. Бросали гранату прицельно, но, судя по всему, помешали ветви", – отметил Луценко.

Однако граната не долетела до машины депутата примерно пять метров. Взрыв на себя принял соседний автомобиль, сообщает РИА Новости.