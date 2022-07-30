Поле загорелось в районе Правобережного тракта
По данным МЧС, площадь возгорания составила 400 квадратных метров
30 июля 2022, 16:15, Илья Звягинцев
Пожар произошёл на правобережном тракте в Барнауле. О происшествии рассказали очевидцы в сообществе «В курсе 22».
Подписчик сообщества сфотографировал стену дыма, которая поднималась над травой. Позднее информацию о пожаре рассказали в региональном главке МЧС.
«Площадь пожара составила 400 кв. м. На место происшествия были привлечены четыре человека личного состава, одна автоцистерна», — сказано в сообщении.
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