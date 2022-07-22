Полицейские пришли в гараж к бийчанину и нашли там наркотики
Мужчина пояснил, что он хранил наркотические средства для себя, а также показал, где он сорвал «запрещенку»
22 июля 2022, 09:22, Илья Звягинцев
Сотрудники полиции в Бийске нашли наркотики в гараже у мужчины. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МВД.
Правоохранители осмотрели гараж, в котором, как оказалось, ранее судимый житель села Первомайское, хранил запрещенные вещества. Полицейские нашли пакет с веществом со специфическим запахом и эмалированную тарелку с налетом зеленоватого цвета.
«Согласно заключению эксперта, мужчина хранил у себя марихуану и гашишное масло. Полицейским сельский житель пояснил, что хранил все для собственного употребления и рассказал, где сорвал одурманивающие кусты», — сказано в сообщении.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
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