Полицейские устроили погоню за лихачом на Audi в Барнауле

В ночь на 27 февраля в Барнауле сотрудники ДПС устроили погоню за лихачом на Audi Q7. Как сообщает паблик “Инцидент Барнаул”, автомобиль смогли остановить лишь спихнув на обочину дороги.

По словам очевидцев, которые наблюдали за происходящим, в погоню были вовлечены шесть патрульных машин. Водителя удалось задержать только на пересечении улиц Северо-Власихинской и Шумакова.

Напомним, двое человек погибли в ДТП в Шипуновском районе 26 февраля, среди них 11-летний мальчик.

По предварительным данным, 38-летний водитель ехал на Hyundai с несовершеннолетним пассажиром из Барнаула в Рубцовск. При обгоне он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Iveco с полуприцепом. После этого Hyundai влетел ещё и в Scania.