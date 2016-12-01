Полицейский на Урале убил врача из ревности к жене и свел счеты с жизнью

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Полицейский в Свердловской области убил врача, с которым переписывалась его жена, а затем покончил жизнь самоубийством, сообщает "Московский комсомолец".

Известно, что ЧП произошло в ночь на четверг, 1 декабря, в больнице города Реж. Мужчина приехал к предполагаемому сопернику, который работал заведующим реанимационным отделением. Там он убил врача, взял его телефон, позвонил жене, рассказал об убийстве и покончил с собой.

По данному факту проводится служебная проверка. Для пациентов больницы опасности инцидент не представлял, пишет издание.