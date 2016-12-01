Полицейский на Урале убил врача из ревности к жене и свел счеты с жизнью
Мужчина выяснил, что его жена переписывалась с врачом, приехал к нему в больницу и убил его, потом покончил с собой
1 декабря 2016, 15:23
Фото: 66.мвд.рф
Полицейский в Свердловской области убил врача, с которым переписывалась его жена, а затем покончил жизнь самоубийством, сообщает "Московский комсомолец".
Известно, что ЧП произошло в ночь на четверг, 1 декабря, в больнице города Реж. Мужчина приехал к предполагаемому сопернику, который работал заведующим реанимационным отделением. Там он убил врача, взял его телефон, позвонил жене, рассказал об убийстве и покончил с собой.
По данному факту проводится служебная проверка. Для пациентов больницы опасности инцидент не представлял, пишет издание.
Комментарии
Новости партнеров