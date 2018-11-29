Полицейский в Подмосковье атаковал с ножом сотрудника прокуратуры

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В подмосковном городе Электросталь полицейский атаковал с ножом сотрудника прокуратуры. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу управления СК по Московской области.

По данным следствия, ЧП произошло 28 ноября в здании городской прокуратуры. Жертв удалось избежать, потому что атаку пресекли коллеги потерпевшего.

Против атаковавшего стража порядка возбудили дело по статье "посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование". На допросе он отказался давать показания, мотивы его поступка неизвестны.

В данный момент следователи выясняют обстоятельства инцидента. Также они просят суд заключить подозреваемого под стражу.

Начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова, со своей стороны, отметила, что подозреваемый работает в следственном отделе УМВД. Он смог ранить сотрудника прокуратуры, а затем преступление предотвратили приехавшие на место стражи порядка.

Ведомство проводит проверку, отметила Петрова. Она добавила, что полицейский будет уволен по отрицательным мотивам, а его начальников привлекут к дисциплинарной ответственности.