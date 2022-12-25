Полицейского, которого подозревают в издевательствах над девушкой в Москве, уволили

Подозреваемые в совершении преступления задержаны, а руководителей полицейского накажут

25 декабря 2022, 21:27, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

Полицейского, которого подозревают в изнасиловании девушки в Москве, уволили с занимаемой должности после проверки. Об этом amic.ru рассказали в столичном главке МВД.

Сообщается, что в полицию обратился дядя девушки, который рассказал о совершённых в отношении неё противоправных действиях.

«В ходе проведения проверки было установлено, что двое мужчин причинили женщине телесные повреждения, в результате чего она была госпитализирована. Также установлено, что один из подозреваемых является сотрудником подразделения УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве, который впоследствии доставил пострадавшую в медицинское учреждение», — рассказали в МВД.

В отношении сотрудника провели проверку, после которой его уволили по отрицательным мотивам. Руководителей уволенного полицейского накажут.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 21-летний сотрудник полиции и его друг изнасиловали девушку черенком от швабры, а также пытали её с использованием парогенератора.