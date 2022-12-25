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Полицейского, которого подозревают в издевательствах над девушкой в Москве, уволили

Подозреваемые в совершении преступления задержаны, а руководителей полицейского накажут

25 декабря 2022, 21:27, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Полицейского, которого подозревают в изнасиловании девушки в Москве, уволили с занимаемой должности после проверки. Об этом amic.ru рассказали в столичном главке МВД.

Сообщается, что в полицию обратился дядя девушки, который рассказал о совершённых в отношении неё противоправных действиях.

«В ходе проведения проверки было установлено, что двое мужчин причинили женщине телесные повреждения, в результате чего она была госпитализирована. Также установлено, что один из подозреваемых является сотрудником подразделения УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве, который впоследствии доставил пострадавшую в медицинское учреждение», — рассказали в МВД.

В отношении сотрудника провели проверку, после которой его уволили по отрицательным мотивам. Руководителей уволенного полицейского накажут.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 21-летний сотрудник полиции и его друг изнасиловали девушку черенком от швабры, а также пытали её с использованием парогенератора.

Комментарии 6

  • А чё так ???
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Очень суровое наказание...
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Теперь бы дело не замяли.Как таких садистов ещё в полицию берут на службу,это чей недосмотр?
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Вообще с ума сошли
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Как то это все мутно. Разобрали бы профессионально, не делали бы пиар, не прятали бы (так называемый честь мундира). Здесь профессионализм конкретного отделения задет, как людей туда отбирают(там же и табель выдают, и сильные два писихологоческих теста проходят и тогдалее). И ещё вопрос, как можно убежать после пыток парогенератора и побоев двух не слабых мужчин(на физ подготовку при приёме в МВД обращают внимание), это(по заверения суд-медэкспертов переживших меддокументы лихих 90х и на, начало 2000 Х, парогенератора на пострадавших действует сильнее, чем разогретый утюг. Очень сильные обвинения одной стороны, очень сильные(по описанию издания) повреждения другой стороны(парогенератора на сильнейший химожог тянет) , Как бы там третьей стороны не оказалось. Расследование надо, профессиональное, не предвзятое, провести, что бы и в СЗАО отделе полиции столицы служить было людям не стыдно и не противно, и жителям и гостям столицы было безопасно посетить этот район.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Владимир , а кто у нас жители , а кто гости ?
    26 декабря, Гость   Ответить
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