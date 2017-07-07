Полиция Лондона не может найти хозяина отрезанного пальца

Полиция Лондона обратилась к общественности с просьбой помочь найти человека, которому принадлежал отрезанный палец. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на газету Independent.

Известно, что мужской палец нашли 4 декабря 2010 года во дворе рядом с вокзалом "Юстон". Изначально, правоохранители думали, что палец принадлежал одной из жертв теракта в июле 2005 года, когда террорист-смертник подорвался в двухъярусном автобусе недалеко от места находки. Но экспертизы не подтвердили эту версию. Также известно, что находка не может принадлежать людям, значащимся в национальной базе пропавших без вести.

В Скотланд-Ярде озадачились этой тайной. Теперь полиция призвала граждан поделиться информацией, связанной с обнаруженным пальцем, какой бы мелкой или незначительной она не казалась.