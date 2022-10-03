Полиция попросила СК возбудить уголовное дело против Собчак за фейк

Полиция усмотрела в действиях журналистки Ксении Собчак распространение фейков о государственной власти и направила материалы в отношении неё в Следственный комитет РФ для возбуждения уголовного дела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Причиной стала неверная информация о «государственном финансировании фестивалей». Ранее полиция возбудила уголовное дело о клевете в отношении режиссёра Виталия Манского, который в интервью Собчак на её YouTube-канале заявлял о том, что якобы на Московском международном кинофестивале «воруется не меньше 85% бюджета».

«На допросе Ксения Собчак, отвечая на вопросы органа дознания о том, кто разместил и создал ложную информацию, сказала, что готова сама за всё ответить, так как никаких администраторов ресурса, где вышел фейк, редакторов или режиссёров у этого материала нет», — рассказал собеседник агентства. Следователи должны в течение месяца принять решение о возбуждении или отказе в возбуждении дела по ст. 207 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об исполнении государственными органами РФ своих полномочий»).