Полиция проверяет информацию об обнаружении трупов лошадей в алтайском селе

Сотрудники полиции проводят проверку по факту обнаружения трупов лошадей в алтайском селе. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

«Накануне в отдел МВД России по Волчихинскому району поступила информация о том, что в воде озера Золотое Волчихинского района обнаружены останки лошадей. Сообщение об этом зарегистрировано в дежурной части. В настоящее время на место происшествия выехала следственно-оперативная группа для сбора информации и установления всех обстоятельств произошедшего», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что жители села Усть-Волчиха в озере Золотое обнаружили больше десятка трупов животных. Сельчане предполагают, что лошади могут принадлежать местному фермеру, который просто не занимался ими.