Полиция США застрелила россиянина, похитившего своего ребенка у матери

Мужчина был застрелен, когда выходил с сыном из дома своих знакомых

24 августа 2017, 14:13

48-летний выходец из России Константин Морозов был застрелен американской полицией в Лос-Анджелесе, когда выходил со своим сыном из дома знакомых. Об этом пишет РБК со ссылкой на Los Angeles Times. 

Как сообщается, мужчина похитил своего сына у его матери, при этом он, как полагают в полиции, застрелил мать своего ребенка. Морозова объявили в розыск.

Сотрудники правоохранительных органов вечером 22 августа увидели, как мужчина вместе с мальчиком выходил из дома своих знакомых. После того, как личность мужчины была установлена, началась стрельба. У Морозова при себе был пистолет. Причина, по которой была начата перестрелка, пока неизвестна. 

Ребенок не пострадал. Мальчик был взят под присмотр социальными службами.
 

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