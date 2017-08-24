Полиция США застрелила россиянина, похитившего своего ребенка у матери

48-летний выходец из России Константин Морозов был застрелен американской полицией в Лос-Анджелесе, когда выходил со своим сыном из дома знакомых. Об этом пишет РБК со ссылкой на Los Angeles Times.

Vehicle in AMBER Alert located. NO SIGN of suspect or victim. AMBER Alert still active. For victim and suspect info: https://t.co/ijqE9gc7Zs pic.twitter.com/puSbyiJl7e — CHP Headquarters (@CHP_HQ) 22 августа 2017 г.

Как сообщается, мужчина похитил своего сына у его матери, при этом он, как полагают в полиции, застрелил мать своего ребенка. Морозова объявили в розыск.

Сотрудники правоохранительных органов вечером 22 августа увидели, как мужчина вместе с мальчиком выходил из дома своих знакомых. После того, как личность мужчины была установлена, началась стрельба. У Морозова при себе был пистолет. Причина, по которой была начата перестрелка, пока неизвестна.

Ребенок не пострадал. Мальчик был взят под присмотр социальными службами.

