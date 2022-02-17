Полиция установила личность барнаульца, который снял штаны в лифте перед девочкой

Сотрудники полиции нашли мужчину, который снял штаны перед ребёнком в лифте барнаульской многоэтажки. Об этом сообщили в ГУВД.

Правоохранителям удалось установить личность человека, который попал на запись камер видеонаблюдения. Им оказался местный житель 1980 года рождения.

По данному факту проводится проверка.

Напомним, о происшествии стало известно вечером 16 февраля. По словам горожан, девочка зашла в лифт, а следом за ней зашёл мужчина, который снял штаны перед ребёнком. Школьница успела выйти из лифта, а злоумышленника зафиксировала камера слежения.