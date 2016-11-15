Полиция задержала подозреваемого в нападении на актрису Евгению Полунину

Фото: kino-teatr.ru

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в нападении в центре Москвы на российскую актрису театра и кино Евгению Полунину. Об этом пишет Life.

По данным издания, актриса получила переломы двух пястных костей рук. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Есть информация, что женщина написала заявление в полицию и указала, что ЧП случилось в квартире дома на улице Садовая-Самотечная.

Официальной информации об этом ЧП нет.