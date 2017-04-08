Полиция задержала второго подозреваемого в теракте в Стокгольме

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Правоохранительные органы Швеции задержали еще одного мужчину, которого подозревают в причастности к теракту в Стокгольме. Об этом пишет РИА "Новости".

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Происшествия Грузовик наехал на толпу людей в центре Стокгольма

Известно, что мужчина был пойман в северном пригороде Стокгольма Хьюлста. В полиции считают, что он имеет связь с другим задержанным по подозрению в причастности к атаке.

Первый подозреваемый был задержан в одном из бутиков в микрорайоне Мэрста. 39-летний мужчина был одет так же, как и разыскиваемый полицией подозреваемый. Кроме этого, на его теле были ссадины, а одежда была в стекле.

Напомним, в пятницу, 7 апреля, грузовик въехал в толпу людей в Стокгольме. ЧП произошло на главной пешеходной улице Дроттнинггатан.