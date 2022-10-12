Politico: США обнародовали данные об убийстве Дугиной в качестве предостережения Киеву

Публикацией по убийству политолога Дарьи Дугиной Вашингтон отчасти предупредил Киев о необходимости избегать подобных провокаций в будущем. Как сообщает РИА Новости, об этом пишет газета Politico со ссылкой на неназванного чиновника.

По их информации, между США и Украиной вспыхнула напряжённость в отношении «надлежащего ответа на действия РФ». Американские официальные лица возмутились гибелью Дарьи Дугиной, а недавно издание New York Times заявило со ссылкой на американскую разведку, что за убийством российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной стоят власти Украины, которые организовали покушение без ведома США.

«Недавнее публичное обнародование информации о сговоре отчасти было задумано как предупреждение Украине не повторять подобных провокационных действий», — приводит Politico слова чиновника.

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Политика США полагают, что за убийством Дугиной стоят украинские власти

Напомним, 20 августа около 21:00 в Одинцовском городском округе в районе посёлка Большие Вяземы взорвался автомобиль, в котором находилась дочь российского общественного деятеля Александра Дугина, Дарья. Журналистка погибла на месте, а её отец, ехавший рядом в другом автомобиле, оказался в больнице.

22 августа ФСБ сообщила, что раскрыла преступление. Правоохранители выяснили, что убийство Дарьи подготовили украинские спецслужбы, исполнительница — гражданка Украины Наталья Вовк 1979 года рождения. 29 августа ФСБ сообщила ещё об одном украинском диверсанте, Богдане Цыганенко.