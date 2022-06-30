Полковник полиции в Подмосковье умер во время дорогостоящей операции на зубы

В Подмосковье 49-летний полковник полиции умер во время операции на зубы. Об этом сообщает Baza.

По информации источников, за 500 тысяч рублей мужчине должны были поставить две пломбы и шесть имплантов. Операцию проводили под общим наркозом.

Перед операцией мужчина сдал все необходимые анализы и врачи допустили его до процедуры, во время которой он почувствовал себя плохо.

Полицейского госпитализировали в реанимацию пушкинской больницы, однако спасти его не удалось.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».