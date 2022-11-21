Полураздетая босоногая женщина с ножом в руках перебежала дорогу в Барнауле

Босоногую женщину в ночнушке и с ножом в руках запечатлели в Барнауле.

Как сообщили в паблике «Инцидент Барнаул», одетую не по погоде горожанку увидели морозным вечером 20 ноября на пешеходном переходе рядом со школой № 114 на улице Панфиловцев.

Всё произошедшее попало на видео:

По какой причине женщина вышла на улицу в таком виде, неизвестно.