Популяция горного козла может погибнуть на Алтае из-за снегопадов

В книге "Звери Алтая. Крупные хищники и копытные" профессор Генрих Собанский пишет, что в сильно заснеженные зимы много козлов погибло от истощения и в снежных лавинах. "Зимой 1965-66 годов жестоко пострадали от глубокого снега козлы в верховьях реки Еринат. Много погибло тогда и в других частях ареала, особенно в бассейне реки Чульчи, на Курайском хребте", - отмечает ученый. По его словам, после той суровой зимы численность животных сильно сократилась, а в некоторых урочищах животные и вовсе перестали существовать.

Аномальные снегопады грозят гибелью популяции горного козла в Сайлюгемском парке Кош-Агачского района Республики Алтай, сообщает пресс-служба парка.О том, что козероги начали умирать, сообщили местные жители, говорит замдиректора Сайлюгемского парка по науке. По его словам, самая крупная популяция козлов традиционно обитала в верховьях реки Аргут, однако их завалило снегом. Высота снежного покрова составляет от 40 сантиметров до метра.Животные спускаются вниз в поисках корма, но там тоже встречают только сугробы. "Зима только началась, вероятнее всего, будут еще снегопады, возможен падеж козерогов. Есть риск потерять большую часть популяции", – сказал Маликов.В данный момент администрация национального парка формирует бригаду, которая повезет в горы корм. Ранее предусмотренные для лошадей сено и овес доставят к месту обитания козерогов.