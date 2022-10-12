Популярную сеть шаурмы выставили на продажу из-за долгов банку

Киоски «Дядя Денер» выставили на продажу в Новосибирске. Как сообщает «МК», 42 павильона пустят с молотка, чтобы погасить задолженность перед Сбербанком.

Иск подал Сбербанк ещё летом 2021 года. Как говорится в материалах дела, в 2018 году «Дядя Денер» взял кредит в размере 35 млн рублей, чтобы рефинансировать другой заём — в BТБ в Красноярске. Поручителем выступил Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области.

Кредит выплачивался с просрочками и не в полном объёме. За фирмой остался долг в размере 27,3 млн рублей. Из них ФРП выплатит банку около 19 млн, остальная сумма будет возвращена после продажи киосков.

Стоимость 42 киосков оценивается от 167 до 300 тысяч рублей. Вырученные от продажи деньги будут разделены между банком и ФРП.