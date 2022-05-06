Популярный блогер Некоглай попал в смертельное ДТП на Porsche в центре Москвы

Российский блогер Николай Лебедев, известный под псевдонимом Некоглай, попал в аварию в центре Москвы, сообщает Telegram-канал Shot.

Происшествие случилось на улице Бутырский Вал, там столкнулись Porsche Panamera Некоглая, а также Kia Rio и «Газель». В результате погиб человек, четверо получили травмы. Сам блогер уверяет, что не виноват в случившемся.

«В ДТП виноваты не мы. Мы ехали на зелёный, в нас влетели чуваки на скорости огромной — 100+ километров — на красный», — сказал он.

Некоглай родился и живёт в Кишенёве, Молдова. Стал популярным в «ТикТоке» в 2021 году благодаря мему «Разрывная». Также часто стримит на «Твиче». В январе 2022 года вместе с Иваном Золо блогер установил рекорд по пиковому онлайну на среди русскоговорящих стримеров — в пике онлайн составил более 578 тысяч зрителей.

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