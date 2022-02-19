Посетители бара в Косихе устроили поножовщину с участием школьника

Четыре человека пострадали в результате поножовщины в баре «Заправка» в алтайском селе Косиха, сообщает «Инцидент Барнаул». Одним из них школьник.

Как сообщил участник сообщества, пострадавшие были постоянными клиентами «Заправки». Они начали агрессивно вести себя по отношению к взрослому мужчине, а в ответ он достал нож и напал на обидчиков. Одному он порезал руку, другому повредил шею и тело. Также известно, что конфликт начался из-за девушки, однако более подробной информации пока нет.

Как сообщили amic.ru в пресс-службе МВД по Алтайскому краю, на место происшествия для разбирательства выезжала оперативная группа по Косихинскому району. Она опросила участников и очевидцев, а также назначила проведение ряда экспертиз. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 статьи 111 УКа РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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