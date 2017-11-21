Посетители напали на животных в зоопарке Приморья

Двое посетителей зоопарка "Чудесный" в Приморье вели себя неадекватно и начали нападать на животных, сообщает РИА "Новости".

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Сотрудница зоопарка рассказала, что речь идет о мужчинах восточной внешности. Скорее всего, посетители, как считает представитель заведения, находились под воздействием каких-то средств.

"В контактном вольере к ним подбежал поросенок, они его пнули. Начали плевать в животных. Перестали, только когда подошла экскурсовод. Потом один из них залез в клетку с кроликами (как – мы не увидели) и вытащил одного, принес другу. Они изъяснялись на ломаном русском языке, но, в конце концов, мы забрали у них кролика", — говорит сотрудница.

Также в зоопарке рассказали, что затем мужчина перелез через вольер к верблюдице и начал хватать ее за шерсть. Также посетители нападали на хищников: плевали в тигрицу, во льва, кидали в них мелкие камни.

В этот момент директора зоопарка на месте не было. Сотрудникам удалось выгнать посетителей. Позже представители заведения обратились в полицию.

