Пострадавшая при пожаре певица Марина Хлебникова находится в коме

Пострадавшая при пожаре в своей квартире в Москве певица Марина Хлебникова находится в коме. Об этом сообщает Пятый канал.

По предварительным данным, у артистки отравление угарным газом. Кроме того, она получила 20% ожогов лица, а также ожоги других частей тела.

Напомним, что о пожаре стало известно в ночь с 18 на 19 ноября. Из квартиры спасли пять человек, но серьёзные травмы получила только сама Хлебникова.

Дочь певицы рассказала, что её мать обычно курила, находясь в своей комнате. Предполагается, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём при курении.

Подробности происшествия уточняются.