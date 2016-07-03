Потерпевший крушение в Иркутской области Ил-76 полностью выгорел
В районе обнаружения обломков самолета наблюдается очень плотное задымление
Фото: flashsiberia.com
Самолет МЧС России Ил-76, потерпевший крушение в Иркутской области, полностью сгорел, передает "Интерфакс" со ссылкой на начальника Сибирского регионального центра МЧС Сергея Диденко.
"Самолет почти полностью сгорел, кроме хвостового оперения", - сказал представитель экстренного ведомства.
Господин Диденко также уточнил, что в районе обнаружения самолета сейчас очень плотное задымление. На место катастрофы вылетели следователи.
Напомним, что обломки Ил-76 были найдены в Качугском районе. Самолет пропал в Иркутской области во время тушения лесных пожаров утром в пятницу, 1 июля. Воздушное судно не вышло на связь.
На борту самолета находились десять человек.