Потерпевший крушение в Иркутской области Ил-76 полностью выгорел

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Самолет МЧС России Ил-76, потерпевший крушение в Иркутской области, полностью сгорел, передает "Интерфакс" со ссылкой на начальника Сибирского регионального центра МЧС Сергея Диденко.

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Происшествия Обнаружены обломки пропавшего в Иркутской области самолета Ил-76 – источник

"Самолет почти полностью сгорел, кроме хвостового оперения", - сказал представитель экстренного ведомства.

Господин Диденко также уточнил, что в районе обнаружения самолета сейчас очень плотное задымление. На место катастрофы вылетели следователи.

Напомним, что обломки Ил-76 были найдены в Качугском районе. Самолет пропал в Иркутской области во время тушения лесных пожаров утром в пятницу, 1 июля. Воздушное судно не вышло на связь.

На борту самолета находились десять человек.

