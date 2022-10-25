Потерявшим жильё при крушении военного самолёта в Иркутске помогли деньгами

В Иркутске двум семьям, чей дом пострадал при крушении военного самолёта, перечислили материальную помощь. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев 25 октября.

«Вчера им оперативно восстановили паспорта, а сегодня Минсоцразвития направило деньги. Они должны поступить на счета пострадавших до конца дня», — написал он в Telegram-канале.

Чиновник добавил, что высланные деньги — первоочередная помощь. В дальнейшем вопросы восстановления или приобретения жилья будут решать, в том числе, при участии ответственных за происшествие структур.

«Конечно, людей наедине с их бедой никто не бросит», — заключил иркутский губернатор.

Напомним, истребитель Су-30 рухнул на частный дом в Иркутске вечером 23 октября. В результате авиакатастрофы погибли два пилота, среди населения пострадавших нет. Игорь Кобзев в тот же день сообщил, что оставшимся без жилья двум семьям, которые жили в доме, не позднее вторника, 25 октября, выплатят компенсацию.