Потолок обрушился на школьников в омской гимназии

Часть потолка обрушилась на детей на перемене между уроками, сообщает Om1.

Во время инцидента пострадала ученица 10-го класса. На голову ребенка упали тяжелые строительные материалы.

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"Врачи скорой помощи диагностировали у школьницы черепно-мозговую травму. Помимо этого, в глаза девочки попала известка. Сейчас движение в коридоре, где обвалился потолок, временно перекрыто. На месте уже работает комиссия из департамента образования, решается вопрос о прекращении занятий", – сообщили в группе гимназии в соцсети "ВКонтакте".

Прокуратура организовала проверку, в результате которой будет определена законность действий органов системы образования по обеспечению безопасности несовершеннолетних во время учебного процесса.