Потянулись за поплавком: в МЧС рассказали подробности утопления девочек в Бийске

Начальник отдела безопасности людей на водных объектах регионального управления МЧС Андрей Субочев рассказал подробности гибели двух девочек на реке Бия в Бийске. Как сообщает пресс-центр ведомства, по его словам, дети катались на велосипедах вдоль реки.

Родители запретили девочкам купаться и они послушались, однако увидев рядом с берегом поплавок от удочки они решили до него дотянуться.

«Сделав роковой шаг в воду, они сразу оказались на глубине, их понесло течением, и они ушли в омут. Боюсь, что без помощи профессиональных спасателей, спасти их было невозможно, — рассказал Субочев.

Спасатель отметил, что схожая ситуация произошла в Барнауле в районе водозабора возле Змеиногорского тракта. В этом году из-за обмеления там открылась песчаная коса, за которой идет резкое углубление дна и омут.

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Напомним, что несчастный случай произошел 1 августа. По предварительной информации, три несовершеннолетних девочки прогуливались возле реки. Две из них зашли в воду, а третья осталась на берегу. На месте правоохранители нашли тела детей 13 и 9 лет с признаками утопления.