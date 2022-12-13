Появились первые кадры с барнаульского шинного завода после пожара
ЧП на предприятии произошло ранним утром 9 декабря, с открытым горением боролись больше суток
13 декабря 2022, 09:45, Никита Черников
Появились кадры, снятые внутри барнаульского шинного завода после пожара. Видео разместили в паблике «В курсе 22».
Напомним, сообщение о возгорании в одном из цехов предприятия поступило спасателям ранним утром 9 декабря. Открытое горение тушили больше суток.
По данным СМИ, инцидент нанёс существенный ущерб экономике комбината, его работу могут остановить на полгода.
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