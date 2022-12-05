Появились подробности ДТП с иномаркой, которая протаранила столб в Барнауле

В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю поделились подробностями аварии, которая произошла 4 декабря на Павловском тракте.

По данным ГИБДД, в 17:23 в районе дома № 83д пьяный 35-летний водитель ВАЗ-21104 не уступил дорогу и столкнулся с движущимся в попутном направлении Lexus RX 350 под управлением лишённого водительских прав 41-летнего мужчины. Иномарка впоследствии врезалась в столб.

В результате ДТП пострадали два пассажира отечественной легковушки, им оказали медпомощь на месте.

Сотрудники ГИБДД составили два административных материала в отношении водителя ВАЗа, один из которых — по статье о вождении в нетрезвом виде. Шофёра Lexus привлекли к ответственности за езду без прав. Обе машины поместили на спецстоянку. На данный момент полицейские проводят проверку.