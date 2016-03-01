Появилось видео ДТП в Барнауле, в котором перевернулся автомобиль
Авария произошла утром 29 февраля на пересечении улиц Малахова и Балтийской
1 марта 2016, 11:28
Читатель amic.ru прислал видео момента аварии, произошедшей в Барнауле на пересечении улиц Малахова и Балтийской утром в понедельник, 29 февраля.
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Как ранее сообщало ИА "Амител", после столкновения двух автомобилей одна из машин перевернулась на бок. Пострадавших в этой аварии нет.
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