Появилось видео крушения вертолета в Подмосковье. Он зацепил ЛЭП

Видеозапись крушения частного вертолета, упавшего в реку Клязьма в подмосковном городе Долгопрудном, опубликовали на видеохостинге YouTube.

Как сообщает пресс-служба Московского регионального СУТ СКР, в результате ЧП погибли два человека: 52-летний пилот-владелец воздушного судна и его 31-летний пассажир.

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По версии следствия, жесткая посадка воздушного судна произошла из-за того, что оно зацепило линию электропередачи.

Возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

На месте крушения работает следственно-оперативная группа. Они исследуют агрегаты вертолета. Кроме того, назначена экспертиза изъятых образцов топлива.