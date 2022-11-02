Появилось видео нападения с лопатой на пункт микрозаймов в Барнауле
Сотрудники полиции разыскивают преступника
2 ноября 2022, 12:39
В паблике Unusual Crimes Barnaul появилось видео нападения на офис микрофинансовой организации в Барнауле.
Напомним, 1 ноября мужчина, вооружившись лопатой, пришёл в офис компании и потребовал от сотрудника деньги. Менеджер не растерялся, выполнил регламент и отдал злоумышленнику деньги, однако они были поддельными.
На данный момент сотрудники полиции разыскивают преступника.
Кстати, в течение января 2022 года в Барнауле ограбили четыре фирмы микрозаймов.
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