Появилось видео нападения с лопатой на пункт микрозаймов в Барнауле

В паблике Unusual Crimes Barnaul появилось видео нападения на офис микрофинансовой организации в Барнауле.

Напомним, 1 ноября мужчина, вооружившись лопатой, пришёл в офис компании и потребовал от сотрудника деньги. Менеджер не растерялся, выполнил регламент и отдал злоумышленнику деньги, однако они были поддельными.

На данный момент сотрудники полиции разыскивают преступника.

Кстати, в течение января 2022 года в Барнауле ограбили четыре фирмы микрозаймов.