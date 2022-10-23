Появилось видео с места падения самолёта Су-30 на жилой дом в Иркутске

В Иркутске военный самолёт упал на двухэтажный жилой дом, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

По предварительной информации, разбился Су-30, вылетевший с авиазавода. Как сообщают в соцсетях местные жители, было два самолёта — второй улетел, а первый не долетел до аэропорта.

«Выехал на место. Все подразделения уже здесь. Площадь пожара — около 200 квадратных метров. Информации о пострадавших пока нет», — написал Кобзев.

Напомним, 17 октября в городе Ейске Краснодарского крае разбился истребитель Су-34. По последним данным, в результате авиакатастрофы погибли 15 человек.