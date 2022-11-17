Пожар оставил без света сотни домов в Бийске
Загорелась подстанция у школы № 7
17 ноября 2022, 08:15, Илья Звягинцев
Серьёзный пожар произошёл поздним вечером 16 ноября в Бийске. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Бийск».
По словам горожан, загорелась подстанция неподалёку от школы № 7. Из-за возгорания сотни домов в одном из районов города остались без света.
На данный момент неизвестно, восстановлено ли электроснабжение в домах горожан.
Ранее сообщалось, что 44 человека тушили ночной пожар в производственном здании в Барнауле.
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