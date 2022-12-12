Пожар на площади более 1000 квадратных метров произошёл в московском ТЦ

Серьёзный пожар произошёл в московском ТЦ «Стройпарк». Об этом сообщает Mash.

По предварительным данным, изначально загорелись стройматериалы на площадке рядом с ТЦ, а затем огонь перекинулся на первый этаж здания.

Сообщается, что на площади пожара в 1100 квадратных метров обрушилась крыша. Пострадал 39-летний охранник, который надышался продуктами горения.

Причиной пожара считают короткое замыкание.

Как отмечает Mash, ещё в 2019 году в ТЦ «Стройпарк» было обнаружено множество нарушений.

«В части торговых павильонов не было световых табличек „Выход“, сигнализация не работала, часть встроенных в ангары помещений были сделаны из горючего материала. Также у несущих металлических конструкций не было установленного законом предела огнестойкости, а в коридорах не предусмотрена противодымная вентиляция для удаления продуктов горения», — сказано в сообщении.