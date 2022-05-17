Пожар произошел на первом этаже многоквартирного дома в Барнауле

В Барнауле произошёл пожар в жилом доме по адресу Малахова, 73. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю, возгорание случилось на первом этаже.

Огонь ликвидирован на площади пять квадратных метров, работало два многофункциональных ствола. Звеньями ГДЗС выведено из подъезда пять человек. Причины случившегося устанавливаются.

Очевидцы сообщают, что спасатели вытащили из квартиры пьяного мужчину.