Пожар произошел на складе в центре Барнаула

Пожар в административном здании на пересечении улиц Гоголя и Ядринцева произошёл ночью в Барнауле. Как сообщает паблик «В курсе 22», загорелся склад.

На месте происшествия работали четыре машины МЧС и два экипажа ДПС. Информация о причинах возгорания уточняется, о пострадавших в инциденте не сообщается.

Напомним, что 17 апреля в Алтайском крае произошло сразу несколько пожаров. Так, в посёлке Новомихайловка произошёл пожар повышенного ранга опасности на ферме крупного рогатого скота. На сельскохозяйственном предприятии загорелся ангар и прилегающая территория — там хранились стога сена.

Спасателям удалось остановить распространение огня на сарай с КРС, животные в результате происшествия не пострадали. Причина возгорания не уточняется.

После этого стало известно о нескольких природных пожарах. В частности, лес загорелся у села Новоегорьевское Егорьевского района. Предположительно, огонь перекинулся на лесной массив с горящей свалки.