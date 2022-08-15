Пожар произошел в гаражном кооперативе в Барнауле
На месте уже работают пожарные
15 августа 2022, 17:16
Пожар произошёл в гаражном кооперативе на улице Лазурной в Барнауле. Как сообщает паблик «Инцидент Барнаул», из окон здания валил чёрный дым.
Причиной стало возгорание автомобиля на третьем этаже парковки. Площадь пожара составляет 10 квадратных метров, пожарные уже прибыли на место и занимаются ликвидацией огня.
Напомним, что 11 августа в Рубцовске случился крупный пожар в торговом здании «Светофор». Сообщение о возгорании поступило спасателям в 00:12. По прибытии огнеборцев крыша магазина полыхала открытым пламенем.
Ликвидировали пожар в 01:36, в его тушении участвовали 35 человек и 10 единиц техники. Погибших и пострадавших нет. Предварительная причина случившегося — поджог.
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