Пожар произошел в гаражном кооперативе в Барнауле

Пожар произошёл в гаражном кооперативе на улице Лазурной в Барнауле. Как сообщает паблик «Инцидент Барнаул», из окон здания валил чёрный дым.

Причиной стало возгорание автомобиля на третьем этаже парковки. Площадь пожара составляет 10 квадратных метров, пожарные уже прибыли на место и занимаются ликвидацией огня.

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Происшествия Магазин «Светофор» сгорел в Рубцовске

Напомним, что 11 августа в Рубцовске случился крупный пожар в торговом здании «Светофор». Сообщение о возгорании поступило спасателям в 00:12. По прибытии огнеборцев крыша магазина полыхала открытым пламенем.

Ликвидировали пожар в 01:36, в его тушении участвовали 35 человек и 10 единиц техники. Погибших и пострадавших нет. Предварительная причина случившегося — поджог.