Пожар в частном доме произошёл в Барнауле

Частный дом загорелся в Барнауле на улице Воровского. Согласно посту в паблике “Инцидент Барнаул”, на месте работали пожарные.

На снимках видно, что густой дым идёт из-под крыши здания. Предварительно, пострадавших в инциденте нет.

Информация о происшествии уточняется. Пользователи соцсетей предполагают, что причиной могло стать неисправное печное оборудование.