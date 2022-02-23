Пожар в частном доме произошёл в Барнауле
По предварительной информации, пострадавших нет
23 февраля 2022, 13:59
Частный дом загорелся в Барнауле на улице Воровского. Согласно посту в паблике “Инцидент Барнаул”, на месте работали пожарные.
На снимках видно, что густой дым идёт из-под крыши здания. Предварительно, пострадавших в инциденте нет.
Информация о происшествии уточняется. Пользователи соцсетей предполагают, что причиной могло стать неисправное печное оборудование.
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