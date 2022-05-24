Пожар в производственно-складском помещении произошел в Барнауле

Пожарные ликвидировали возгорание в двухэтажном производственно-складском помещении на улице Силикатная. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю, общая площадь пожара составила 50 квадратных метров.

На месте происшествия работали три звена газодымозащитной службы и три многофункциональных ствола. Люди вышли из здания самостоятельно, причины случившегося выясняются.