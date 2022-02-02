Пожар в заброшенном здании произошёл в Барнауле

Пожар произошёл в заброшенном здании на улице Советской Армии в Барнауле. Как сообщили amic.ru очевидцы, из-под крыши двухэтажного строения валит дым.

На момент съёмки происходящего на месте ещё не было сотрудников МЧС. Информация о происшествии и его причинах уточняется.

Напомним, 30 января человек погиб при пожаре, который произошёл в пятиэтажном доме на улице Георгия Исакова, 222.

Всего на месте работали три звена газодымозащитной службы. Спасены 11 человек, из которых троих спустили по автолестнице, из них два ребёнка — пяти и девяти лет. Погиб проживавший в горевшей квартире мужчина. Причина возгорания устанавливается.