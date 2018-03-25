Пожар в "Зимней вишне" в Кемерово частично локализован

Огнеборцам удалось частично локализовать пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово. Об этом пишет ТАСС.

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Издание уточняет, что возгорание локализовано на третьем этаже. Спасатели проводят проливку помещений четвертого этажа. На кровле здания ведется тушение пожара.

Также сообщается об обрушении межэтажных перекрытий на площади 30 кв. м.

Напомним, по официальным данным, четыре человека погибли при пожаре, еще 15 человек пострадали.

Возгорание возникло на четвертом, последнем этаже здания. Очаг мог находиться в кинотеатре центра, сейчас там ведется разведка. Из горящего здания были спасены 20 человек, еще 100 эвакуированы. Площадь пожара составила 1500 квадратных метров.