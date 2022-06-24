Пожарная машина сгорела во время тушения огня в Угловском районе

Пожарный автомобиль сгорел во время тушения лесного пожара в Угловском районе Алтайского края, сообщили в пресс-службе регионального Минприроды.

«Огнеборцы стоят даже там, где не выдерживает техника. Из-за высоких температур у одной из пожарных машин отказал бензонасос. Расчёт покинул машину, вышедшую из строя. Это единственная машина, утраченная в борьбе с огнём. Пожарные не пострадали и продолжили ликвидацию», — говорится в сообщении.

Фото: Минприроды Алтайского края

Сейчас на месте работают 219 человек и 73 единицы техники. План тушения пожара координируют с воздуха. Угрозы сёлам Шадруха, Топольное, Лаптев Лог и Борисовка нет, пострадавших тоже нет.

Лесной пожар в Угловском районе возник 22 июня из-за удара молнии. К утру 23 июня его удалось потушить, однако к обеду огонь разгорелся с новой силой.