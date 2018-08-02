Пожарные рассказали, почему не удалось спасти всех людей в "Зимней вишне"

В Москве 1 августа состоялась пресс-конференция, в ходе которой представители МЧС, российские пожарные эксперты и бывшие сотрудники пожарной службы объяснили, почему их коллеги, участвовавшие в тушении пожара, не смогли спасти людей.

По мнению профессора кафедры надзорной деятельности Академии государственной противопожарной службы (АГПС) Сергея Назарова, у спасателей не было возможности спасти всех людей, заблокированных на четвертом этаже здания.

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Назаров отметил, что пожарные работали в условиях сильнейшего задымления. А с учетом конструктивных особенностей здания, в отсутствие полной информации о количестве и местонахождении людей, были сильно ограничены в своих действиях, приводит ТАСС слова профессора.

"Ответ простой: задымление было таково, что без противогаза там находиться было нельзя. А как людей выводить - без противогазов выйти из кинотеатра было невозможно, и это подтверждается состоянием Трусова", - заявил эксперт.

Причиной гибели людей, по словам эксперта, стала не плохая работа пожарных, а отсутствие системы оповещения о пожаре и закрытые эвакуационные выходы. При этом, добавил он, противопожарная проверка здания могла бы ничего и не дать. "По закону Госпожнадзор должен за три дня предупредить о проверке. За это время можно включить и систему оповещения, и открыть эвакуационные выходы", - цитирует ТАСС слова Назарова.

Отметим, что Следственный комитет РФ сообщил о завершении следственных действий в отношении начальника караула пожарно-спасательной части № 2 Сергея Генина. Напомним, ему предъявили обвинение в ненадлежащем исполнении своих обязанностей по спасению людей из горящего здания ТЦ "Зимняя вишня".

Также обвинение в халатности предъявлено руководителю службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кемеровской области Андрею Бурсину. Бурсин первым прибыл на место трагедии. Обвиняемый находится под стражей.

Эксперты в области пожарной безопасности уже заявили, что обвинение в халатности кемеровских пожарных при тушении пожара в кемеровском ТЦ - прецедент.